Болезни, при которых вредно пить минеральную воду

Газированная минеральная вода – это любимый напиток многих людей. Особенно часто такую воду предпочитают люди, которые серьезно озабочены состоянием своего здоровья.

Все же минеральная вода отлично восстанавливает водный баланс. Ее предпочитают обычной воде.

Также считается, что она более полезна, поскольку в ней больше различных микроэлементов, которые положительно сказываются на состоянии костей, внутренних органов.

Но при этом далеко не всем можно спокойно добавлять такой продукт в свой рацион.

Диетолог Наталья Нефедова в беседе с представителями «Ленты.ру» рассказала, кому стоит отказаться от такой воды.

В первую очередь она выделила пациентов с изжогой. Не стоит также пить такую жидкость тем, кто страдает от метеоризма.

Кроме этого, доктор заметила, что иногда в минералке может быть слишком много натрия. Поэтому важно читать этикетки тем, кто старается ограничивать количество этого вещества.