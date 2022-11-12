Врачи назвали неочевидные причины головной боли
Доктор отметила, что даже плохие отношения с родителями могут спровоцировать проблему.
Объясняется это негативным влиянием стресса и эмоционального давления на организм. С возрастом пациента ситуация может стать хуже.
Ковальская перечислила основные проблемы в отношениях родителей и детей, которые способны привести к развитию головных болей у последних.
В первую очередь доктор отметила критику и разочарование в ребенке. Малыш в итоге может замкнуться в себе. Даже повзрослев, он может быть всегда недоволен своими действиями.
Излишний контроль тоже вреден. Как пояснила медик, это приводит к тому, что «развивает» головную боль как симптом, в который можно «сбежать».
Еще одна причина болезни – эмоциональная холодность мамы и папы. В этом случае боль будет являться способом привлечения внимания, чтобы потом удовлетворить потребность в заботе и внимании.
Опубликовано: Ангелина Крент
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