Россия намерена добиться подключения Россельхозбанка к SWIFT
МИД России собирается провести переговоры о возобновлении работы в международнйо платежной системе для Россельхощбанка, сообщил замминистра Дмитрий Вершинин.
Вершинин отметил, что МИД консультируется по этому вопросу с представителями ООН в Женеве.
Россельхозбанк ключевой финансово-кредитный инструмент в аграрном комплексе России и SWIFT необходим для проведения сельскохозяйственных операций с участием российской стороны на мировом рынке.
«…получили заверения опять со стороны ооновских представителей о том, что они также считают этот вопрос жизненно важным», — цитирует Вершинина ТАСС.
После блокировки зерновой сделки Россия напомнила, что одним из ее условий было освобождение от санкций внешней торговли отечественной сельхозпродукцией и удобрениями. Это требование не выполнено по настоящее время и Россия вправе выйти из четырехстороннего соглашения, подписанного в Стамбуле.
Опубликовано: Тарас Медведев
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