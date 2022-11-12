Россия намерена добиться подключения Россельхозбанка к SWIFT

МИД России собирается провести переговоры о возобновлении работы в международнйо платежной системе для Россельхощбанка, сообщил замминистра Дмитрий Вершинин.

Вершинин отметил, что МИД консультируется по этому вопросу с представителями ООН в Женеве.

Россельхозбанк ключевой финансово-кредитный инструмент в аграрном комплексе России и SWIFT необходим для проведения сельскохозяйственных операций с участием российской стороны на мировом рынке.

«…получили заверения опять со стороны ооновских представителей о том, что они также считают этот вопрос жизненно важным», — цитирует Вершинина ТАСС.

После блокировки зерновой сделки Россия напомнила, что одним из ее условий было освобождение от санкций внешней торговли отечественной сельхозпродукцией и удобрениями. Это требование не выполнено по настоящее время и Россия вправе выйти из четырехстороннего соглашения, подписанного в Стамбуле.

