МИД Саудовской Аравии рассказал, о чем будут говорить Си Цзиньпин и принц Мухаммед бен Салман
Укрепление торговых связей и региональная безопасность будут приоритетами предстоящего визита китайского лидера Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию, заявил в субботу государственный министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.
Визит, который, по словам двух источников, должен был состояться в декабре, приходится на то время, когда отношения между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами обострились из-за разногласий по поводу поставок нефти, а также на фоне обеспокоенности США по поводу растущего сотрудничества между арабскими государствами Персидского залива и Китай.
«Китай является крупнейшим торговым партнером Саудовской Аравии, у нас огромные инвестиции в Китай, а у китайцев огромные инвестиции в Саудовскую Аравию», — сказал он агентству Reuters в кулуарах климатического саммита COP27 в Египте.
Джубейр не сообщил подробности поездки, но сказал, что визиты лидеров Китая и Саудовской Аравии были оговоренными.
Опубликовано: Тарас Медведев
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