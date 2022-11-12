Зеленский назвал ситуацию на линии фронта в ДНР «просто адом» для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский оценил ситуацию на линии фронда в Донецкой Народной Республике.

В субботу, 12 ноября 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский в своём официальном Telegram-канале заявил о том, что в настоящее время ситуация на линии фронта в ДНР является «просто адом» для украинских военнослужащих.

Зеленский утверждает, что на данном участке фронта каждый день проходят ожесточённые бои, ввиду чего служащие Вооружённых сил Украины с трудом удерживают занимаемые ими позиции.