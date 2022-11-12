Зеленский назвал ситуацию на линии фронта в ДНР «просто адом» для ВСУ
2022-11-12 20:58
Президент Украины Владимир Зеленский оценил ситуацию на линии фронда в Донецкой Народной Республике.
В субботу, 12 ноября 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский в своём официальном Telegram-канале заявил о том, что в настоящее время ситуация на линии фронта в ДНР является «просто адом» для украинских военнослужащих.
Зеленский утверждает, что на данном участке фронта каждый день проходят ожесточённые бои, ввиду чего служащие Вооружённых сил Украины с трудом удерживают занимаемые ими позиции.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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