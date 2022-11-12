Великобритания и Франция договорились о заключении соглашения о мигрантах, средиземноморские государства ищут новые правила
Великобритания и Франция намерены согласовать сделку, возможно, уже в понедельник, чтобы активизировать свои совместные усилия по предотвращению опасного пересечения Ла-Манша нелегальными мигрантами, сообщила в субботу британская газета
По сообщению газеты Telegraph, соглашение значительно увеличит число французских офицеров и добровольцев, которые будут работать на пляжах Ла-Манша, на 200 человек, и Франция будет стремиться к тому, чтобы не допустить выезда «гораздо большей» доли мигрантов.
Франция согласится на создание совместного контрольного центра, в котором будут размещены британские иммиграционные чиновники.
В пятницу министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и французская коллега Кэтрин Колонна выступили с заявлением, в котором подчеркнули «неотложность решения всех форм нелегальной миграции». Британские официальные лица заявили, что сделка близка.
Британские и французские правительственные чиновники отказались комментировать сообщения в субботу.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Великобритания и Франция договорились о заключении соглашения о мигрантах, средиземноморские государства ищут новые правила
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