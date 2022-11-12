Зеленский пожаловался, что российские войска уходя из Херсона уничтожили всю критическую инфраструктуру
2022-11-12 21:40
Российские силы уничтожили критически важную инфраструктуру в Херсоне, прежде чем оставить город заявил президент Украины Владимир Зеленский в субботу.
«Перед бегством из Херсона оккупанты уничтожили всю критически важную инфраструктуру: связь, воду, тепло, электричество», — заявил Зеленский в видеообращении.
Ранее российские военкоры, которые оставались в Херсоне до последнего также подтвердили, что в городе были уничтожены объекты, которые ВСУ могли использовать для своих целей.
Зеленский заявил, что украинские войска взяли под контроль более 60 населенных пунктов в Херсонской области.
Опубликовано: Тарас Медведев
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