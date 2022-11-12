Демократы ждут результатов выборов в Неваде, которые могут закрепить их большинство в Сенате США

Демократы в субботу были на одном месте от большинства в Сенате США в следующем году, так как подсчет голосов в Неваде все еще продолжался после промежуточных выборов во вторник, а предвыборная кампания в Джорджии продолжится 6 декабря.

Если действующему сенатору-демократу Кэтрин Кортес Масто удастся дать отпор республиканцу Адаму Лаксальту в Неваде, ее партия будет контролировать 50 из 100 мест в Сенате.

Победа демократов в Джорджии в следующем месяце даст партии абсолютное большинство в Сенате (51 голос против 49). Проигрыш демократов в Джорджии и победа в Неваде все равно поставят демократов во главе Сената с соотношением 50-50, поскольку вице-президент-демократ Камала Харрис может нарушить равенство голосов.

Сенат в настоящее время разделен 50 на 50 между демократами и республиканцами. Новоизбранный Сенат будет приведен к присяге 3 января.

С почти 97% голосов, подсчитанных в гонке Сената Невады, Лаксальт лидировал примерно с 800 голосами. Однако неучтенные голоса Кортеса Масто еще могут привести ее к победе.