Демократы ждут результатов выборов в Неваде, которые могут закрепить их большинство в Сенате США
Демократы в субботу были на одном месте от большинства в Сенате США в следующем году, так как подсчет голосов в Неваде все еще продолжался после промежуточных выборов во вторник, а предвыборная кампания в Джорджии продолжится 6 декабря.
Если действующему сенатору-демократу Кэтрин Кортес Масто удастся дать отпор республиканцу Адаму Лаксальту в Неваде, ее партия будет контролировать 50 из 100 мест в Сенате.
Победа демократов в Джорджии в следующем месяце даст партии абсолютное большинство в Сенате (51 голос против 49). Проигрыш демократов в Джорджии и победа в Неваде все равно поставят демократов во главе Сената с соотношением 50-50, поскольку вице-президент-демократ Камала Харрис может нарушить равенство голосов.
Сенат в настоящее время разделен 50 на 50 между демократами и республиканцами. Новоизбранный Сенат будет приведен к присяге 3 января.
С почти 97% голосов, подсчитанных в гонке Сената Невады, Лаксальт лидировал примерно с 800 голосами. Однако неучтенные голоса Кортеса Масто еще могут привести ее к победе.
Опубликовано: Тарас Медведев
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