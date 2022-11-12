Макрон и Алиев провели телефонный разговор и условились поддерживать координацию ситуации в Нагорном Карабахе

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в субботу, после чего два лидера условились «поддерживать тесную координацию», говорится в заявлении Елисейского дворца.

Французское председательство уточняет, что Эммануэль Макрон также встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита на Джербе 19 ноября.

Армения и Азербайджан провели переговоры при посредничестве США в Вашингтоне в понедельник, через несколько часов после возобновления обстрелов на границе в ходе конфликта, унесшего за последние месяцы сотни жизней.

Эммануэль Макрон и Ильхам Алиев «договорились поддерживать тесную координацию после пражского саммита», на котором 6 октября в кулуарах первой встречи Европейского политического сообщества встретились президент Алиев и премьер-министр Пашинян.