Макрон и Алиев провели телефонный разговор и условились поддерживать координацию ситуации в Нагорном Карабахе
Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в субботу, после чего два лидера условились «поддерживать тесную координацию», говорится в заявлении Елисейского дворца.
Французское председательство уточняет, что Эммануэль Макрон также встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита на Джербе 19 ноября.
Армения и Азербайджан провели переговоры при посредничестве США в Вашингтоне в понедельник, через несколько часов после возобновления обстрелов на границе в ходе конфликта, унесшего за последние месяцы сотни жизней.
Эммануэль Макрон и Ильхам Алиев «договорились поддерживать тесную координацию после пражского саммита», на котором 6 октября в кулуарах первой встречи Европейского политического сообщества встретились президент Алиев и премьер-министр Пашинян.
Опубликовано: Тарас Медведев
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