Дженнифер Энистон публично призналась, почему не смогла стать матерью
Долгие годы актриса жила под грузом слухов и домыслов. Ее откровенное интервью расставило все точки над "i".
Поклонники и журналисты голливудской звезды постоянно задавали ей один и тот же вопрос: когда она станет матерью?
Однако актриса предпочитала отмалчиваться на эту тему.
Но недавно она приоткрыла завесу своей тайны в интервью журналу ALLURE.
Дженнифер рассказала, что в период с 30 до 40 лет периодически пыталась забеременеть, перенеся не одну процедуру ЭКО.
Это было сложное время для нее. Тогда многие пытались спекулировать на теме ее неспособности к материнству.
Актриса призналась: она сожалеет, что в тот период времени никто не подсказал заморозить ей яйцеклетки, чтобы в будущем кто-то смог выносить ей ребенка.
В интервью Энистон опровергла все домыслы о том, что Брэд Питт оставил ее из-за нежелания рожать ему ребенка. Она утверждает, что это полная чушь.
На вопрос, сожалеет ли она, что так и не смогла стать матерью, звезда Голливуда ответила отрицательно.
Она уверяет, что почувствовала облегчение, ведь теперь ей больше не нужно думать об этом.
Дженнифер пережила два развода - с Брэдом Питтом и Джастином Теру. При этом она в прекрасных отношениях с обоими мужчинами.
Актриса призналась, что в ближайшее время не планирует завязывать новые отношения.
Опубликовано: Наталья Павлова
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