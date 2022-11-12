Дженнифер Энистон публично призналась, почему не смогла стать матерью

Долгие годы актриса жила под грузом слухов и домыслов. Ее откровенное интервью расставило все точки над "i".

Поклонники и журналисты голливудской звезды постоянно задавали ей один и тот же вопрос: когда она станет матерью?

Однако актриса предпочитала отмалчиваться на эту тему.

Но недавно она приоткрыла завесу своей тайны в интервью журналу ALLURE.

Дженнифер рассказала, что в период с 30 до 40 лет периодически пыталась забеременеть, перенеся не одну процедуру ЭКО.

Это было сложное время для нее. Тогда многие пытались спекулировать на теме ее неспособности к материнству.

Актриса призналась: она сожалеет, что в тот период времени никто не подсказал заморозить ей яйцеклетки, чтобы в будущем кто-то смог выносить ей ребенка.

В интервью Энистон опровергла все домыслы о том, что Брэд Питт оставил ее из-за нежелания рожать ему ребенка. Она утверждает, что это полная чушь.

На вопрос, сожалеет ли она, что так и не смогла стать матерью, звезда Голливуда ответила отрицательно.

Она уверяет, что почувствовала облегчение, ведь теперь ей больше не нужно думать об этом.

Дженнифер пережила два развода - с Брэдом Питтом и Джастином Теру. При этом она в прекрасных отношениях с обоими мужчинами.

Актриса призналась, что в ближайшее время не планирует завязывать новые отношения.