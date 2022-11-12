Associated Press: Евросоюз собирается ввести новые санкции против Ирана за отправку беспилотников в РФ

Associated Press сообщает, что Олаф Шольц пригорозил Ирану дополнительными санкциями со стороны Евросоюза.

Он отметил, что такие меры будут приняты из-за отправки иранских беспилотников в Россию и жестоких репрессий в Иране.

Главы МИД стран Евросоюза собираются решить вопрос с новыми санкциями против Ирана 14 ноября.

В Иране продолжаются протесты, которые начались после смерти 22-летней Махсы Амини, которая была задержана за неправильное ношение хиджаба.