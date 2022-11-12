Associated Press: Евросоюз собирается ввести новые санкции против Ирана за отправку беспилотников в РФ
2022-11-12 23:25
Associated Press сообщает, что Олаф Шольц пригорозил Ирану дополнительными санкциями со стороны Евросоюза.
Он отметил, что такие меры будут приняты из-за отправки иранских беспилотников в Россию и жестоких репрессий в Иране.
Главы МИД стран Евросоюза собираются решить вопрос с новыми санкциями против Ирана 14 ноября.
В Иране продолжаются протесты, которые начались после смерти 22-летней Махсы Амини, которая была задержана за неправильное ношение хиджаба.
Опубликовано: Светлана Репина
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