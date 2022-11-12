Венесуэла назвала санкции Евросоюза «политическим шантажом»
2022-11-12 23:30
МИД Венесуэлы заявил, что продление санкций Евросоюзом рассматривается в стране как политический шантаж.
В ведомстве южноамериканского государства утверждают, что решение было принято Евросоюзом незаконно и в одностороннем порядке.
В Венесуэле утверждают, что санкции причиняют вред, нарушают права граждан страны, ограничивают доступ к лекарствам и еде, машинам и предметам первой необходимости.
11 ноября Евросоюз объявил о продлении санкций в отношении чиновников из администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Опубликовано: Светлана Репина
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