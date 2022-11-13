Санкт-Петербург оказался под угрозой наводнения из-за повышения уровня воды в Неве

12 ноября уровень воды в Неве поднялся до такой степени, что в Санкт-Петербурге возникла угроза наводнения.

Согласно информации гидропоста Горного института, уровень воды в реке повысился до 118 см.

Вместе с тем сообщается, что ситуация находится под контролем, закрывать дамбу не планируется.

На 13 ноября в Санкт-Петербурге прогнозируется сильный ветер и ухудшение погодных условий.