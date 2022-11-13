Санкт-Петербург оказался под угрозой наводнения из-за повышения уровня воды в Неве
2022-11-13 00:06
12 ноября уровень воды в Неве поднялся до такой степени, что в Санкт-Петербурге возникла угроза наводнения.
Согласно информации гидропоста Горного института, уровень воды в реке повысился до 118 см.
Вместе с тем сообщается, что ситуация находится под контролем, закрывать дамбу не планируется.
На 13 ноября в Санкт-Петербурге прогнозируется сильный ветер и ухудшение погодных условий.
Опубликовано: Светлана Репина
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