Хант: Россия спровоцировала рецессию в Великобритании
Глава британского Минфина Джереми Хант утверждает, что причиной рецессии экономики Британии являются российская спецоперация.
13 ноября новый британский министр финансов Джереми Хант публично обвинил Россию в наступлении экономической рецессии на территории Великобритании. По мнению Ханта, российская спецоперация в Украине повлекла за собой цепочку последствий, которая нарушила логистические цепочки в мире и взвинтила цены на энергоресурсы, создавая условия для всеобщего кризиса.
Примечательно, что западные политики всё чаще обвиняют Россию в собственных экономических проблемах: так, президент США Джо Байден уверен, что рост цен в американском государстве вызван неким "налогом Путина".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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