Зеленский пообещал, что после Херсона захватит Крым
2022-11-13 00:43
После входа подразделений ВСУ в оставленный Херсон президент Владимир Зеленский объявил об освобождении других территорий, которые присоединились к России.
«Мы никого не забываем, никого не оставим», — сказал Зеленский в своем ежедневном видеообращении в субботу вечером.
Президент Украины пообещал, что украинский флаг снова будет развеваться и на Черноморском полуострове Крым, который был аннексирован Москвой в 2014 году.
Опубликовано: Тарас Медведев
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