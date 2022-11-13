Зеленский пообещал, что после Херсона захватит Крым

После входа подразделений ВСУ в оставленный Херсон президент Владимир Зеленский объявил об освобождении других территорий, которые присоединились к России.

«Мы никого не забываем, никого не оставим», — сказал Зеленский в своем ежедневном видеообращении в субботу вечером.

Президент Украины пообещал, что украинский флаг снова будет развеваться и на Черноморском полуострове Крым, который был аннексирован Москвой в 2014 году.