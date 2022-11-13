Москва ограничивает судоходство через Керченский пролив
Россия больше не будет позволять судам, загруженным за границу, пересекать Керченский пролив в сторону Азовского моря, заявила Турция.
«Проход судов, загруженных за пределы территории России, запрещен на север через Керченский пролив», — говорится в сообщении ответственного органа Минтранса Турции в Twitter в субботу.
Представитель министерства заявил, что информация поступила от российской стороны, но не сообщил никаких подробностей. Комментариев из Москвы пока не поступало.
Азовское море - внутреннее море между Россией и Украиной и связано с Черным морем только Керченским проливом. Однако важные украинские морские порты на Азовском море, такие как Мариуполь и Бердянск, были взяты под контроль России.
В начале октября был сильно поврежден стратегически важный мост через Керченский пролив на Черноморский полуостров Крым, который был аннексирован Россией. Москва заявила о «теракте» и обвинила в этом украинские спецслужбы.
Опубликовано: Тарас Медведев
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