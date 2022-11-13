Морской собор в Кронштадте опроверг создание частной военной компании при РПЦ

Настоятель Морского собора в Кронштадте архимандрит Алексий опроверг сообщения о создании частной военной компании при Российской православной церкви.

Он отметил, что при приходе создана организация «Андреевский крест», которая готовит добровольцев к выживанию в боевых условиях.

Архимандрит Алексий напомнил, что «Андреевский крест» существует уже много лет и действительно занимается подготовкой молодежи в плане силы и выносливости.

Однако обращаться с оружием добровольцев обучают только военкоматы.