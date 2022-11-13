Бывшие работники колумбийской угледобывающей компании Cerrejon блокируют доступ к экспортному терминалу

Колумбийская угледобывающая компания Cerrejon, принадлежащая англо-швейцарскому сырьевому гиганту Glencore (GLEN.L), заявила в субботу, что группа бывших рабочих блокирует железнодорожную ветку, ведущую к ключевому экспортному объекту на Карибах.

Блокировка авто и ж/д сообщения вокруг карьера в Ла-Гуахира, одного из крупнейших в Колумбии, где в прошлом году было добыто 23,4 млн тонн угля, в последние годы не стала редкостью.

В заявлении Cerrejon говорится, что сотрудники были уволены более 20 месяцев назад, но требуют вернуть свои рабочие места.

Железнодорожная линия используется для перевозки угля на ключевой объект экспорта, Пуэрто-Боливар.

Блокада приводит к ежедневным потерям более 22 миллиардов песо (4,58 миллиона долларов) в виде подоходного налога, говорится в заявлении компании, и ставит под угрозу рабочие места более 11 000 рабочих и подрядчиков.