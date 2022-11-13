T-Core предложил ультракомпактный повербанк вдвое меньше банковской карты

Бестселлер T-Core Ultra-Compact High-Speed Power Bank позиционирует себя как самое маленькое и легкое сверхкомпактное портативное зарядное устройство и внешний аккумулятор в мире.

Он идеально помещается на ладони и в два раза меньше банковской карты.

Большинство повербанков выглядят как кирпичи и увеличивают объем вашей сумки и карманов. Этот от T-Core тонкий, компактный и легко помещается в карман, не выпячиваясь.

Это популярное портативное зарядное устройство не только крошечное, но и довольно мощное. Он полностью заряжает iPhone 8 пять раз без подзарядки. Он также работает со всеми смартфонами и планшетами, а также с небольшими устройствами, такими как AirPods, наушники Bluetooth, фитнес-трекеры, смарт-часы и многое другое.