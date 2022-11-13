T-Core предложил ультракомпактный повербанк вдвое меньше банковской карты
2022-11-13 01:27
Бестселлер T-Core Ultra-Compact High-Speed Power Bank позиционирует себя как самое маленькое и легкое сверхкомпактное портативное зарядное устройство и внешний аккумулятор в мире.
Он идеально помещается на ладони и в два раза меньше банковской карты.
Большинство повербанков выглядят как кирпичи и увеличивают объем вашей сумки и карманов. Этот от T-Core тонкий, компактный и легко помещается в карман, не выпячиваясь.
Это популярное портативное зарядное устройство не только крошечное, но и довольно мощное. Он полностью заряжает iPhone 8 пять раз без подзарядки. Он также работает со всеми смартфонами и планшетами, а также с небольшими устройствами, такими как AirPods, наушники Bluetooth, фитнес-трекеры, смарт-часы и многое другое.
Опубликовано: Тарас Медведев
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