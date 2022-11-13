Дженнифер Энистон объяснила, почему у нее нет детей

Практически на всем протяжении карьеры Дженнифер Энистон в кино поклонники и недоброжелатели активно обсуждали, когда же она родит ребенка.

В свои 53 года Энистон, которая была замужем за Брэдом Питтом и Джастином Теру раскрыла правду по этому поводу.

Она рассказала, что изо всех сил пыталась забеременеть: делала ЭКО, пила китайские чаи, но ничего не помогло.

Сейчас Энистон чувствует даже небольшое облегчение, поскольку ей больше не нужно думать, как забеременеть. Но она не исключает, что это еще может произойти.