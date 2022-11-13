Сын Джона Леннона Джулиан случайно встретил Пола Маккартни в аэропорту
2022-11-13 01:46
Сын Джона Леннона от первой жены Синтии Пауэлл Джулиан опубликовал в Твиттере свое фото с Полом Маккартни.
Джулиан написал, что случайно встретил «дядю Пола» в зале ожидания аэропорта.
Маккартни написал хит Beatles «Hey Jude» для Джулиана после того, как Леннон и его первая жена решили развестись.
У Джулиана были отчужденные отношения с Ленноном, но они помирились перед убийством Леннона Марком Дэвидом Чепменом в 1980 году.
Опубликовано: Светлана Репина
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