Сын Джона Леннона Джулиан случайно встретил Пола Маккартни в аэропорту

APS
2022-11-13 01:46

Сын Джона Леннона от первой жены Синтии Пауэлл Джулиан опубликовал в Твиттере свое фото с Полом Маккартни.

Джулиан написал, что случайно встретил «дядю Пола» в зале ожидания аэропорта. 

Маккартни написал хит Beatles «Hey Jude» для Джулиана после того, как Леннон и его первая жена решили развестись. 

У Джулиана были отчужденные отношения с Ленноном, но они помирились перед убийством Леннона Марком Дэвидом Чепменом в 1980 году.

Опубликовано: Светлана Репина