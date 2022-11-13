Алек Болдуин подает в суд из-за инцидента на съемочной площадке «Ржавчины»

Алек Болдуин подает в суд в связи с прошлогодним фатальным инцидентом со стрельбой на съемочной площадке фильма «Ржавчина», в результате которого погибла оператор Галина Хатчинс.

Болдуина многие считают виновником трагедии, поскольку именно она нажал на курок и сделал смертельный для Хатчинс выстрел.

Актер перечисляет в встречной жалобе оружейника Ханну Гутьеррес Рид, помощника режиссера Дэвида Холлса , мастера реквизита Сару Закри и помощника оружейника Сета Кенни, а также компанию Кенни, занимающуюся поставками оружия и боеприпасов.

Жалоба Болдуина требует компенсационных, номинальных, предусмотренных законом и штрафных санкций через суд присяжных.