Алек Болдуин подает в суд из-за инцидента на съемочной площадке «Ржавчины»
2022-11-13 01:52
Алек Болдуин подает в суд в связи с прошлогодним фатальным инцидентом со стрельбой на съемочной площадке фильма «Ржавчина», в результате которого погибла оператор Галина Хатчинс.
Болдуина многие считают виновником трагедии, поскольку именно она нажал на курок и сделал смертельный для Хатчинс выстрел.
Актер перечисляет в встречной жалобе оружейника Ханну Гутьеррес Рид, помощника режиссера Дэвида Холлса , мастера реквизита Сару Закри и помощника оружейника Сета Кенни, а также компанию Кенни, занимающуюся поставками оружия и боеприпасов.
Жалоба Болдуина требует компенсационных, номинальных, предусмотренных законом и штрафных санкций через суд присяжных.
Опубликовано: Светлана Репина
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