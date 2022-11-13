Миллиарды микроорганизмов живут в человеческом теле

Они запускают жизненно важные процессы в организме и оказывают влияние на активность иммунитета.

Грибки, бактерии и вирусы, обитающие в нашем теле в полной гармонии с нашими клетками, называются микробиомом.

Микроорганизмы живут не только на коже, но и на слизистых оболочках, в биологических жидкостях, в молочных железах, кишечнике.

Они синтезируют химические вещества, отвечают за активность иммунной системы. А от правильного баланса бактерий и микробов зависит выработка аминокислот, ферментов и витаминов.

Для улучшения своего микробиома надо пить побольше жидкости, обязательно включать в рацион растительные и ферментированные продукты и натуральные пробиотики.

Это особенно важно в период восстановления организма после болезней и после приема антибиотиков.