Миллиарды микроорганизмов живут в человеческом теле
Они запускают жизненно важные процессы в организме и оказывают влияние на активность иммунитета.
Грибки, бактерии и вирусы, обитающие в нашем теле в полной гармонии с нашими клетками, называются микробиомом.
Микроорганизмы живут не только на коже, но и на слизистых оболочках, в биологических жидкостях, в молочных железах, кишечнике.
Они синтезируют химические вещества, отвечают за активность иммунной системы. А от правильного баланса бактерий и микробов зависит выработка аминокислот, ферментов и витаминов.
Для улучшения своего микробиома надо пить побольше жидкости, обязательно включать в рацион растительные и ферментированные продукты и натуральные пробиотики.
Это особенно важно в период восстановления организма после болезней и после приема антибиотиков.
Опубликовано: Наталья Павлова
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