В Сидней прибыл круизный лайнер с 800 пассажирами с COVID-19 на борту
2022-11-13 02:12
Туристический круизный лайнер Majestic Princess, перевозящий около 800 пассажиров с COVID-19, пришвартовался в Сиднее.
Всего на борту 4600 человек. Это означает, что коронавирусом заражен каждый пятый.
Маргерит Фитцджеральд, президент круизного оператора Carnival Australia, сказала, что большое количество случаев заболевания начали выявлять примерно в середине 12-дневного рейса из Новой Зеландии.
По ее словам, персонал будет помогать всем гостям с положительным результатом получить доступ к частному транспорту и жилью, чтобы завершить период изоляции. Корабль скоро отправится в Мельбурн.
Опубликовано: Светлана Репина
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