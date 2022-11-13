В Сидней прибыл круизный лайнер с 800 пассажирами с COVID-19 на борту

Туристический круизный лайнер Majestic Princess, перевозящий около 800 пассажиров с COVID-19, пришвартовался в Сиднее.

Всего на борту 4600 человек. Это означает, что коронавирусом заражен каждый пятый.

Маргерит Фитцджеральд, президент круизного оператора Carnival Australia, сказала, что большое количество случаев заболевания начали выявлять примерно в середине 12-дневного рейса из Новой Зеландии.

По ее словам, персонал будет помогать всем гостям с положительным результатом получить доступ к частному транспорту и жилью, чтобы завершить период изоляции. Корабль скоро отправится в Мельбурн.

