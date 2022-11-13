Сердюкова: Киев вернул ЛНР тело народного милиционера со следами пыток
2022-11-13 02:34
Уполномоченная по правам человека в Луганской Народной республике Виктория Сердюкова утверждает, что ВСУ вернули Луганскому тело военнослужащего, которого пытали.
13 ноября представитель правительства ЛНР Виктория Сердюкова рассказала, что во время очередного обмена телами погибших в ходе военного конфликта Киев вернул Луганску труп народного милиционера республики, на котором были обнаружены следы прижизненных пыток, что указывает на ненадлежащее обращение с военнопленными со стороны ВСУ.
При этом Сердюкова отмечает, что киевские власти сопроводили передачу тела пояснительной запиской, в которой заявили, что военный ЛНР погиб от кровопотери.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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