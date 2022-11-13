ООН: борьба с изменением климата обойдется в 1 трлн долларов

Специальный посланник ООН по финансированию Повестки в области устойчивого развития до 2030 года Мухаммед Мухиддин заявил, что миру нужен 1 трлн долларов на борьбу с изменением климата.

Он пояснил, что эти средства необходимы на противодействие негативным процессам, вызванным изменением климата.

Мухиддин напомнил, что ранее на эти цели планировалось выделить 100 млрд долларов, однако этой суммы недостаточно.

Он также рассказал, что первым направлением финансирования должна стать помощь развивающимся странам.