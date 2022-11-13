Lidovky: в Чехии задержали 49 мафиози из Украины за контрабанду мигрантов

Издание Lidovky утверждает, что на территории чешского государства были задержаны 49 украинцев, которые осуществляли незаконную деятельность в сфере перевозки беженцев.

Информагентство Lidovky уведомляет, что на территории Чехии действуют мафиозные группы, члены которых называют "пехотинцами". Преступники данной сферы обычно занимаются незаконной перевозкой мигрантов, и с начала 2022 года в Чехии задержали 220 представителей подобного рода деятельности.

По данным Lidovky, из 220 задержанных 49 являются выходцами из Украины, что является самым большим показателем среди всех прочих этнических меньшиств, которые промышляют подобным занятием в чешском государстве.