Представитель российского МИДа Мария Захарова оценила новое заявление Джо Байдена, который перепутал Камбоджу и Колумбию.

13 ноября стало известно, что американский президент Джозеф Байден публично выразил благодарность Колумбии за организацию саммита АСЕАН, хотя в действительности данное мероприятие организовала Камбоджа.

По мнению сотрудника Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, Байден вполне моб бы заявить, что саммит АСЕАН организовал генерал Коломбу или американский округ Колумбия, поскольку странное поведение со стороны главы Соединённых Штатов уже никого не удивляет.