WP: ОАЭ пытались вмешиваться в политику США

APS
2022-11-13 02:56

Издание The Washington Post со ссылкой на данные американской разведки сообщает, что ОАЭ пытались вмешиваться в политику США.

В секретном отчете разведки описываются масштабные схемы ОАЭ, предназначенные для манипулирования американской политической системой.

Речь идет, в частности, о незаконных попытках направить внешнюю политику США в пользу ОАЭ.

Полученные данные указывают на уязвимости в системе американского управления.

Опубликовано: Светлана Репина