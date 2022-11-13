WP: ОАЭ пытались вмешиваться в политику США
2022-11-13 02:56
Издание The Washington Post со ссылкой на данные американской разведки сообщает, что ОАЭ пытались вмешиваться в политику США.
В секретном отчете разведки описываются масштабные схемы ОАЭ, предназначенные для манипулирования американской политической системой.
Речь идет, в частности, о незаконных попытках направить внешнюю политику США в пользу ОАЭ.
Полученные данные указывают на уязвимости в системе американского управления.
Опубликовано: Светлана Репина
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