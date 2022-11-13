Guardian: основатель The Clash Кит Левен умер в возрасте 65 лет от рака печени
2022-11-13 03:54
Гитарист и один из основателей музыкального коллектива The Clash Кит Левен скончался на 66 году жизни.
13 ноября британская газета The Guardian сообщила, что один из основавших музыкальную группу The Clash Кит Левен, являвшийся её гитаристом, умер в возрасте шестидесяти пяти лет. Журналисты Guardian утверждают, что Левин ушёл из жизни, находясь в собственном жилище в окружении близких.
The Guardian отмечают, что в последние годы жизни Кит Левин болел онкологическим заболеванием печени и умер, так и не сумев от него излечиться.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Guardian: основатель The Clash Кит Левен умер в возрасте 65 лет от рака печени
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