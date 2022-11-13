Глава МИД Украины заявил о готовности к личным переговорам с Лавровым

APS
2022-11-13 03:59

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о возможности встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

13 ноября издание Phnom Penh Post опубликовало фрагмент интервью с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой, который утверждает, что он готов лично встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, если российский политик изъявит о таком желании в публичном пространстве.

Примечательно, что накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил о временной невозможности мирных переговоров между Россией и Украиной, поскольку Владимир Зеленский запретил их на законодательном уровне.

Опубликовано: Ткачёв Андрей