Глава МИД Украины заявил о готовности к личным переговорам с Лавровым
2022-11-13 03:59
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о возможности встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
13 ноября издание Phnom Penh Post опубликовало фрагмент интервью с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой, который утверждает, что он готов лично встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, если российский политик изъявит о таком желании в публичном пространстве.
Примечательно, что накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил о временной невозможности мирных переговоров между Россией и Украиной, поскольку Владимир Зеленский запретил их на законодательном уровне.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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