Глава МИД Украины заявил о готовности к личным переговорам с Лавровым

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о возможности встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

13 ноября издание Phnom Penh Post опубликовало фрагмент интервью с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой, который утверждает, что он готов лично встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, если российский политик изъявит о таком желании в публичном пространстве.

Примечательно, что накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил о временной невозможности мирных переговоров между Россией и Украиной, поскольку Владимир Зеленский запретил их на законодательном уровне.