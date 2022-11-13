ВСУ кормят пленных испорченной картошкой, предназначенной для свиней

Журналисты интернет-портала "РИА Новости" рассказали, чем кормят пленных российских солдат в Украине.

Освободившийся из украинского плена сотрудник народной милиции ДНР Станислав Лебеденко дал интервью репортёрам "РИА Новости", где заявил, что будучи пленными, российские солдаты работали на полях Украины, собирая картофель. Также Лебедько утверждает, что после этого пленные россияне готовили себе еду сами.

По словам Станислава Лебеденко, пленникам доставался лишь испорченный картофель, который не попал на корм свиньям при отборе на полях.