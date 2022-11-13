Cointelegraph: основатель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид задержан на Багамах
Экс-глава криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид арестован на территории Багамских островов.
Утром воскресенья информационное агентство Cointelegraph со ссылкой на инсайдера сообщило, что основатель и бывший генеральный директор криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид вместе с двумя сотрудниками компании был задержан на территории Багам по поручению местных властей.
Другое зарубежное издание The Block утверждает, что в 2022 году администрация FTX потратила порядка 74-ех миллионов долларов на покупку недвижимости в Багамах
Накануне биржа FTX подала заявление о банкротстве, в то время как Сэм Бэнкман-Фрид ушёл в отставку. Днём ранее пресс-служба FTX заявила, что неизвестные хакеры взломали криптокошельки биржи и вывели большинство средств пользователей.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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