Греческий журналист Афанасий Аргиракис утверждает, что жители его страны не хотят, чтобы Афины передавали вооружения Киеву.

13 ноября побывавший в Донбассе с репортёрской миссией журналист из Греции Афанасий Аргиракис публично заявил, что аналитические агентства проводили социологические опросы среди греков, большинство из которых не хотят, чтобы боевые действия между Россией и Украиной продолжались.

Вместе с тем Аргиракис подчёркивает, что жители Греции понимают, что прекращение украинского кризиса завершится лишь после того, как западные страны и Афины в частности прекратят поставлять оружие Киеву.