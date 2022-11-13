Аргиракис: население Греции выступает против поставок оружия Украине
2022-11-13 08:21
Греческий журналист Афанасий Аргиракис утверждает, что жители его страны не хотят, чтобы Афины передавали вооружения Киеву.
13 ноября побывавший в Донбассе с репортёрской миссией журналист из Греции Афанасий Аргиракис публично заявил, что аналитические агентства проводили социологические опросы среди греков, большинство из которых не хотят, чтобы боевые действия между Россией и Украиной продолжались.
Вместе с тем Аргиракис подчёркивает, что жители Греции понимают, что прекращение украинского кризиса завершится лишь после того, как западные страны и Афины в частности прекратят поставлять оружие Киеву.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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