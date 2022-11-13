Арахамия: диалог Москвы и Киева возможен во второй половине 2023 года

Украинский переговорщик Арахамия ожидает диалога РФ и Украины во второй половине 2023 года.

13 ноября РИА Новости сообщили что в эфире телемарафона депутат Верховной рады Давид Арахамия заявил, что переговоры Москвы и Киева будут возобновлены во второй половине 2023 года, "когда начнут работать электоральные циклы" в России и США.

По словам Арахамии, в предвыборный период всем нужно будет политически что-то демонстрировать и политик предположил, что Россия будет пытаться "демонстрировать что-то своему народу на дипломатическом фронте".

Отметим, что Давид Арахамия возглавлял украинскую делегацию на весенних переговорах с Москвой ,стороны провели две встречи в Белоруссии и одну в Стамбуле 29 марта, после этого переговоры были заморожены.