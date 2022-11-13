Арахамия: диалог Москвы и Киева возможен во второй половине 2023 года
Украинский переговорщик Арахамия ожидает диалога РФ и Украины во второй половине 2023 года.
13 ноября РИА Новости сообщили что в эфире телемарафона депутат Верховной рады Давид Арахамия заявил, что переговоры Москвы и Киева будут возобновлены во второй половине 2023 года, "когда начнут работать электоральные циклы" в России и США.
По словам Арахамии, в предвыборный период всем нужно будет политически что-то демонстрировать и политик предположил, что Россия будет пытаться "демонстрировать что-то своему народу на дипломатическом фронте".
Отметим, что Давид Арахамия возглавлял украинскую делегацию на весенних переговорах с Москвой ,стороны провели две встречи в Белоруссии и одну в Стамбуле 29 марта, после этого переговоры были заморожены.
Опубликовано: Елена Калиновская
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