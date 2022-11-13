«Калашников» назначили ответственным за поставки экипировки в ВС РФ

Концерн «Калашников» назначили ответственным за поставки экипировки в ВС России.

РИА Новости ссылаясь на осведомленный источник сообщили, что концерн "Калашников" назначен главным координатором поставок боевой экипировки в российскую армию -эта мера нужна в том числе для обеспечения необходимым оборудованием массового пополнения ВС России более 300 тысяч мобилизованных.

Уточняется, что теперь предприятия, участвующие в кооперации по поставкам элементов боевой экипировки военнослужащим, а это десятки государственных и частных компаний и даже индивидуальные предприниматели, обязаны регулярно отчитываться "Калашникову" об осуществленных поставках.

Источник подчеркнул, что теперь поставки боевой экипировки будет жестко контролировать Минпромторг, который назначил "Калашников" ответственным исполнителем данной задачи.