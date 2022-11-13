«Калашников» назначили ответственным за поставки экипировки в ВС РФ
Концерн «Калашников» назначили ответственным за поставки экипировки в ВС России.
РИА Новости ссылаясь на осведомленный источник сообщили, что концерн "Калашников" назначен главным координатором поставок боевой экипировки в российскую армию -эта мера нужна в том числе для обеспечения необходимым оборудованием массового пополнения ВС России более 300 тысяч мобилизованных.
Уточняется, что теперь предприятия, участвующие в кооперации по поставкам элементов боевой экипировки военнослужащим, а это десятки государственных и частных компаний и даже индивидуальные предприниматели, обязаны регулярно отчитываться "Калашникову" об осуществленных поставках.
Источник подчеркнул, что теперь поставки боевой экипировки будет жестко контролировать Минпромторг, который назначил "Калашников" ответственным исполнителем данной задачи.
Опубликовано: Елена Калиновская
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«Калашников» назначили ответственным за поставки экипировки в ВС РФ
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