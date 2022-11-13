Маркарова: Украина и США планируют построить модульный ядерный реактор

Посол Маркарова заявила, что Украина и США планируют построить модульный ядерный реактор.

В воскресенье утром РИА Новости сообщили, что посол Украины в США Оксана Маркарова написала на своей странице в Facebook, что в рамках 27-й климатической конференции ООН специальный посланник президента США по климату Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко объявили о начале пилотного проекта по строительству на Украине малого модульного реактора.

Маркарова сообщает что, участниками пилотного проекта являются международный консорциум Аргоннской национальной лаборатории, украинский "Энергоатом", Совет национальной безопасности и обороны Украины и украинский Государственный научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности.

В качестве партнеров также выступают частные компании Clark Seed, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, Samsung C&T Corporation и Starfire Energy.