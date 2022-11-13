Три способа устранения неприятного запаза из микроволновой печи

Дурной запах из микроволновки часто достваляет неприятности хозяйкам. Избавляться от него лучше незамедлительно, пока ситуация не стала настоящей проблемой. Готовить и разогревать еду в таких условиях - занятие малоприятное.

Блюда быстро впитывают плохие запахи и теряют свои вкусовые качества. Бороться с этим можно и нужно, и опытные хозяйки знают, как это делать.

Первый способ - использовать печку правильно, согласно инструкции. Во время готовки нужно накрывать еду специальной крышкой, которая предотвратит появление запаха.

После каждой эксплуатации прибора нужно протирать все поверхности внутри влажной салфеткой. Затем на 10-15 минут открывать дверцу печки для проветривания.

Второй способ - пользоваться бытовой химией. Очищать остатки пищи на стенках можно специальными средствами, которые помогут предотвратить неприятный запах и продезинфицируют внутреннее пространство печки.

Третий способ - самодельные дезодорирующие составы. Основные компоненты - уксус либо лимонный сок. Делается водный раствор с уксусом 1:1. Берется холодная вода.

Смоченной в жидкости салфеткой протираются все поверхности. Через некоторое время сделать повторную обработку.

Лимон нарезается кусочками и заливается водой. Жидкость помещают в печь, затем включают прибор на полную мощность на пару минут.

Остывшим раствором протирают поверхности. Заменить лимон и уксус могут душистые травы.