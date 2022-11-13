Каховская ГЭС получила серьезные повреждения в результате обстрелов ВСУ

Глава Новой Каховки Леонтьев рассказал о очень серьезных повреждениях Каховской ГЭС из-за обстрелов ВСУ.

13 ноября по сообщениям ТАСС глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил, что Каховская гидроэлектростанция в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины получила слишком серьезные повреждения, но они могут быть устранены, однако ремонт с использованием самых современных технологий займет не менее года.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что жители правобережной части региона будут эвакуированы на левый берег Днепра, так как угроза затопления с каждым днем становится все сильнее из-за непрекращающихся обстрелов.