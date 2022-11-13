Замглавы Офиса Зеленского Тимошенко показал стену на границе Волынской области с Беларусью

Замглавы Офиса Зеленского Кирилл Тимошенко показал железобетонный забор с колючей проволокой на границе Волынской области Украины с Беларусью.

13 ноября заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своём официальном Telegram-канале поделился кадрами своей рабочей поездки в Волынскую область, где в настоящее время проходят работы по возведению фортификационных сооружений на границе с Беларусью.

Тимошенко рассказал, что возле железобетонной стены с колючей проволокой на белорусско-украинской границе также выкопан ров, сделана насыпь и установлены мины.

Также заместитель главы Офиса Владимира Зеленского добавил, что подобные сооружения строятся не только в Волынской области, но и во всех граничащих с Беларусью и Россией регионах.