Замглавы Офиса Зеленского Тимошенко показал стену на границе Волынской области с Беларусью
Замглавы Офиса Зеленского Кирилл Тимошенко показал железобетонный забор с колючей проволокой на границе Волынской области Украины с Беларусью.
13 ноября заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своём официальном Telegram-канале поделился кадрами своей рабочей поездки в Волынскую область, где в настоящее время проходят работы по возведению фортификационных сооружений на границе с Беларусью.
Тимошенко рассказал, что возле железобетонной стены с колючей проволокой на белорусско-украинской границе также выкопан ров, сделана насыпь и установлены мины.
Также заместитель главы Офиса Владимира Зеленского добавил, что подобные сооружения строятся не только в Волынской области, но и во всех граничащих с Беларусью и Россией регионах.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Замглавы Офиса Зеленского Тимошенко показал стену на границе Волынской области с Беларусью
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