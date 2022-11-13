Путин на следующей неделе проведёт оперативное совещание с членами Совбеза РФ

Президент РФ Владимир Путин проведёт оперативное совещание с членами Совбеза страны на следующей неделе.

В воскресенье, 13 ноября 2022 года, российский журналист Павел Зарубин в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что на следующей неделе президент России проведёт оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ.

Зарубин не уточнил какие вопросы будут рассматриваться на грядущем заседании Путина с постоянными членами Совет безопасности Российской Федерации.