Путин на следующей неделе проведёт оперативное совещание с членами Совбеза РФ
2022-11-13 14:03
Президент РФ Владимир Путин проведёт оперативное совещание с членами Совбеза страны на следующей неделе.
В воскресенье, 13 ноября 2022 года, российский журналист Павел Зарубин в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что на следующей неделе президент России проведёт оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ.
Зарубин не уточнил какие вопросы будут рассматриваться на грядущем заседании Путина с постоянными членами Совет безопасности Российской Федерации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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