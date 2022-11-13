Лавров прибыл на Бали для участия в саммите G20

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на Бали для участия в саммите «большой двадцатки».

В воскресенье днем РИА Новости сообщили, что глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл на индонезийский остров Бали, где будет представлять Россию на саммите "группы двадцати", который пройдёт 15-16 ноября.

На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией.

Сообщается, что главу российской дипломатии на Бали встретили традиционными танцами в национальных костюмах и игрой на барабанах.