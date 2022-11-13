Лавров прибыл на Бали для участия в саммите G20
2022-11-13 14:51
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на Бали для участия в саммите «большой двадцатки».
В воскресенье днем РИА Новости сообщили, что глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл на индонезийский остров Бали, где будет представлять Россию на саммите "группы двадцати", который пройдёт 15-16 ноября.
На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией.
Сообщается, что главу российской дипломатии на Бали встретили традиционными танцами в национальных костюмах и игрой на барабанах.
Опубликовано: Елена Калиновская
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