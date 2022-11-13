Хуснуллин: восстановление разрушенной части Крымского моста завершится в декабре
Вице-премьер Хуснуллин заявил, что восстановление разрушенной части Крымского моста полностью завершится в декабре.
13 ноября заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин рассказал подписчикам своего официальном Telegram-канала о ходе ремонтных работ на повреждённом в результате теракта Крымском мосту.
Хуснуллин утверждает, что в настоящее время на Крымском мосту ведут надвижку двух пролётов, каждый из которых весит по 300 тонн, «несмотря на сложности и то, что каждый третий день бывает шторм».
Российский вице-премьер отметил, что восстановление повреждённой части моста завершится в декабре текущего года, после чего планируется перейти на левую часть, по которой сегодня идёт движение транспортных средств.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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