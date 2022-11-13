Первую партию удобрений РФ из портов ЕС доставят в Малави в декабре

Первую партию российских удобрений из портов ЕС доставят в Малави в декабре.

В воскресенье днем информационное агентство Nyasa Times сообщило, в первой половине декабря в Малави на юг Африки будет доставлена первая партия российских удобрений, которые до этого были заблокированы в портах Евросоюза.

Отмечается, что судно, на котором будет осуществляться перевозка груза, зафрахтовано Всемирной продовольственной программой ООН.

Ранее сообщалось, что глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что мир нуждается в зерне и удобрениях из России.