Первую партию удобрений РФ из портов ЕС доставят в Малави в декабре
2022-11-13 15:39
Первую партию российских удобрений из портов ЕС доставят в Малави в декабре.
В воскресенье днем информационное агентство Nyasa Times сообщило, в первой половине декабря в Малави на юг Африки будет доставлена первая партия российских удобрений, которые до этого были заблокированы в портах Евросоюза.
Отмечается, что судно, на котором будет осуществляться перевозка груза, зафрахтовано Всемирной продовольственной программой ООН.
Ранее сообщалось, что глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что мир нуждается в зерне и удобрениях из России.
Опубликовано: Елена Калиновская
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Первую партию удобрений РФ из портов ЕС доставят в Малави в декабре
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