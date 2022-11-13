Эксперты рассказали, кому и почему нельзя есть селедку
Селедка – продукт полезный и вкусный, который служит отличной самостоятельной закуской или дополнением к разным блюдам.
Как заметила доктор, от сельди лучше отказаться гипертоникам.
Связано это с тем, что в продукте много соли, которая провоцирует задержку жидкости в организме, что приводит к отекам и повышению давления.
Не стоит есть селедку беременным и кормящим женщинам.
Маленьким детям тоже не нужно давать такой продукт.
Малышам до трех лет желательно полностью ограничить употребление сельди, а мальчикам и девочкам старшего возраста можно давать такую рыбу не чаще одного-двух раз в неделю, но порции при этом должны быть маленькими, а сам продукт может быть только слабосоленым.
Опубликовано: Ангелина Крент
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