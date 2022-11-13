Эксперты рассказали, можно ли есть авокадо при сахарном диабете
Авокадо − весьма интересный фрукт: по питательности и набору полезных веществ он занимает лидирующее место не только среди фруктов, но и многих продуктов.
Но людям, которые страдают от сахарного диабета, необходимо более тщательно подбирать рацион.
Как отмечают специалисты, авокадо можно есть при диабете. Связано это с тем, что продукт достаточно питательный, а значит, что надолго насыщает.
Благодаря этому можно избавиться от лишних и вредных перекусов. Также по той причине, что человек меньше потребляет калорий, он регулирует уровень сахара в крови. Мононенасыщенные, или полезные, жиры, которые есть в таком фрукте, помогают организму максимально эффективно использовать инсулин. При этом продукт не повышает уровень сахара.
Также стоит отметить, что авокадо — ценный источник клетчатки.
Последний элемент предотвращает проблемы, которые часто возникают у диабетиков. К примеру, проблемы с пищеварением.
Но когда польза авокадо выяснена, то возникает новый вопрос о том, какое количество продукта можно съедать за сутки.
Специалисты отмечают, что надо помнить про количество калорий и углеводов при добавлении в рацион авокадо. В день можно съедать около 1/5 авокадо среднего размера, которое обеспечивает около 50 калорий.
Опубликовано: Ангелина Крент