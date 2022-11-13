Эксперты рассказали, можно ли есть авокадо при сахарном диабете

Авокадо − весьма интересный фрукт: по питательности и набору полезных веществ он занимает лидирующее место не только среди фруктов, но и многих продуктов.

Но людям, которые страдают от сахарного диабета, необходимо более тщательно подбирать рацион.

Как отмечают специалисты, авокадо можно есть при диабете. Связано это с тем, что продукт достаточно питательный, а значит, что надолго насыщает.

Благодаря этому можно избавиться от лишних и вредных перекусов. Также по той причине, что человек меньше потребляет калорий, он регулирует уровень сахара в крови. Мононенасыщенные, или полезные, жиры, которые есть в таком фрукте, помогают организму максимально эффективно использовать инсулин. При этом продукт не повышает уровень сахара.

Также стоит отметить, что авокадо — ценный источник клетчатки.

Последний элемент предотвращает проблемы, которые часто возникают у диабетиков. К примеру, проблемы с пищеварением.

Но когда польза авокадо выяснена, то возникает новый вопрос о том, какое количество продукта можно съедать за сутки.

Специалисты отмечают, что надо помнить про количество калорий и углеводов при добавлении в рацион авокадо. В день можно съедать около 1/5 авокадо среднего размера, которое обеспечивает около 50 калорий.