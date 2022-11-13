Рогов: Киев перебросит 40 тысяч солдат с Херсонского направления в Запорожье

Рогов: Киев может перебросить около 40 тысяч военных с херсонского направления в Запорожье.

13 ноября член главного совета администрации региона Владимир Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщил о том, Киевские власти могут перекинуть с Херсонского направления на другие около 40 тысяч военных.

Запорожское направление является приоритетным, потому что мечта Зеленского , которую он озвучивал не раз это- рассечь фронт, российскую группировку и выйти к Бердянску- уточнил Рогов.

По словам чиновника, ВСУ также не оставят попыток штурма и захвата Запорожской АЭС и попытаются высадить десант рядом со станцией.