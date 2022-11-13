Эксперты назвали лучшее время для употребления яблок

Это символ греха и вожделения, вечной молодости и начала войны. Яблоко — самый неоднозначный продукт в мифологии и истории, и один из самых полезных — на обеденном столе.

По мнению ученых, родиной яблони считается Центральная Азия. Именно оттуда эти фрукты попали в Египет, Древний Рим, Грецию, а потом распространились по всей Европе. Родоначальницей принято считать яблоню Сиверса, которая и по сегодняшний день растет на азиатской земле.

Начать день с яблока стоит и потому, что в ярко-красной кожуре этих плодов содержится большое количество пектина. Как известно, это вещество благоприятно влияет на работу кишечника.

Благодаря пектину из организма выводятся остатки канцерогена и металла, а молочная кислота, которая так необходима для лечения и профилактики запоров, наоборот, сохраняется.

Кроме этого, яблочный перекус поддерживает стабильный уровень сахара в крови и чувствительность к инсулину, что означает, что баланс естественных питательных веществ в теле находился на должном уровне.

Наконец, не стоит забывать о том, что жевание яблок препятствует образованию зубного налета.

Ввиду всех этих качеств не стоит отказывать себе в удовольствии полакомиться сочным яблочком на протяжении всего дня.