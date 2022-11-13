Названа доза алкоголя, которая провоцирует инсульт

Инсульт тесно связан с алкоголем, так как чрезмерный прием спиртных напитков негативно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы, приводит к гибели клеток головного мозга.

Специалисты пришли к выводу, что риск ишемического инсульта увеличивается на 29 процентов, а геморрагического сразу на 76 процентов, если в день выпивать пять порций вредных напитков.

При этом за пять порций надо считать пять рюмок крепких напитков или половину бутылки вина.

Что касается пива, то в таком соотношении это равно 2,52 литра хмельного напитка.

При этом специалисты, которые проводили анализ, отметили, что при полном отказе от спиртного можно снизить риски.

Соответствующая публикация была размещена в издании Neurology.

Стоит добавить, что алкоголь даже в малых дозах негативно отражается на состоянии организма. Медики рекомендуют полностью исключить алкогольные напитки.