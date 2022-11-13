Врачи рассказали, кому можно и нельзя пить таблетки для беременных

Многие уверены: беременным — всё самое лучшее. А значит, рука сама тянется к заветной пачке поливитаминов с пометкой «для будущих мам».

Смысл витаминов для беременных заключается в особой поддержке организма женщины. В этот момент он нуждается в усиленной поддержке, ведь работает за двоих. Врачи выписывают будущим мамам специально разработанные комплексы, а не просто предлагают увеличить дозу стандартных БАДов.

И это логично: в одних элементах (например, в витамине С) во время беременности тело нуждается в обычной дозировке. А что-то необходимо в большем количестве — к примеру, фолиевая кислота. И это количество рассчитывается одновременно и на саму женщину, и на развивающийся плод — чтобы ребенок родился здоровым и хорошо развитым.

Но что случится, если пить такие витамины будет женщина, которая не вынашивает ребенка?

Если она готовится к беременности, то всё нормально: особые поливитамины можно начать принимать за три месяца до предполагаемого зачатия. И не только фолиевую кислоту, но, например, кальций и железо, которые служат своеобразным строительным материалом для организма малыша.

А вот во всех остальных случаях ты рискуешь получить передозировку, которая, на самом деле, ничуть не менее опасна, чем авитаминоз. К тому же всё коварно взаимосвязано: передозировка железа пагубно сказывается на состоянии ЖКТ, а перебор фолиевой кислоты помешает вовремя выявить дефицит витаминов группы В. То есть ты будешь плохо себя чувствовать и не понимать, что идет не так!

А еще в комплексах для беременных и кормящих отсутствует (или присутствует в очень малой дозе) витамин А. Необходимые всем нам ретиноиды обладают опаснейшим тератогенным эффектом — если очень интересно, погугли, что означает этот термин. Но мы предупреждали!

При приеме витаминов лучше сделать упор на том, что тебе актуально прямо сейчас. Например, выбрать комплекс «кожа, волосы, ногти» или БАДы для глаз. От этого будет больше пользы!